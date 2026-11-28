Budi Arie Diperiksa Bareskrim Terkait Makar, Ditanya soal Jokowi?

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri rampung melakukan pemeriksaan terhadap eks Menkominfo Budi Arie Setiadi terkait kasus dugaan makar penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Usai menjalani pemeriksaan, Budi mengaku penyidik Bareskrim Polri tidak menanyakan kaitan dugaan makar tersebut ke mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tak ada," kata Budi di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (27/11/2026).

Kemudian, Budi menyinggung soal pernyataannya yang sempat viral terkait percepatan Pemilu 2029. Menurutnya, kalimatnya itu tidak terkait dengan kasus dugaan makar yang dewasa ini bergulir.

"Mengenai video analisa saya yang viral gada kaitannya dengan makar," ujar Budi.