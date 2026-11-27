Misteri Perkara yang Bikin Kombes Iman Imanuddin Dipecat dari Polri

JAKARTA - Polri belum mengungkap perkara yang penyidikannya dihentikan oleh mantan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin. Penghentian penyidikan tersebut menjadi salah satu dasar Iman dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Iman terbukti memberikan perintah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam proses penghentian penyidikan atau penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Perbuatan itu dilakukan Iman saat menjabat Dirreskrimum Polda Metro Jaya. Penghentian penyidikan tersebut berkaitan dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/1774/IX/2025/SPKT/Polres Metro Jakut/Polda Metro Jaya.

Namun, Trunoyudo tidak menjelaskan substansi perkara dalam laporan polisi tersebut. Dia hanya menyampaikan nomor laporan saat ditanya mengenai kasus yang dihentikan penyidikannya.

"Nomor LP 1774 tahun 2025 sekira bulan September 2025," kata Trunoyudo dalam konferensi pers di Gedung Divpropam Mabes Polri, Jumat (27/11/2026).