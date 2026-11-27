Dipecat Polri, Kombes Iman Imanuddin Ajukan Banding

JAKARTA - Mantan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, mengajukan banding atas putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap dirinya.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Iman menyatakan banding setelah dinyatakan melakukan perbuatan tercela dalam sidang etik yang digelar di Gedung Divpropam Mabes Polri.

"Dalam hal ini, pelanggar menyatakan banding," kata Trunoyudo dalam konferensi pers di Gedung Divpropam Mabes Polri, Jumat (27/11/2026).

Sebelumnya, sidang KKEP menjatuhkan sanksi etik dan administratif terhadap Iman. Dia dinyatakan melakukan perbuatan tercela serta dijatuhi sanksi penempatan di tempat khusus selama 17 hari, yang telah dijalaninya, dan PTDH sebagai anggota Polri.

Putusan tersebut berkaitan dengan perintah Iman saat menjabat Dirreskrimum Polda Metro Jaya yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam proses penghentian penyidikan atau penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).