Sidang Etik Kombes Iman Imanuddin, Polri Ungkap Dugaan Perintah Melanggar Aturan

JAKARTA - Kombes Iman Imanuddin menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri, terkait dugaan pelanggaran saat menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya. Iman diduga memberikan perintah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam proses penegakan hukum.

Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Erdi A. Chaniago mengatakan, dugaan pelanggaran tersebut menjadi materi pemeriksaan dalam sidang etik yang digelar di Gedung Propam Polri, Jumat (27/11/2026).

"Telah memberi perintah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses penegakan hukum saat terduga pelanggar menjadi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya," kata Erdi.

Meski demikian, Erdi belum membeberkan secara terperinci bentuk perintah yang diduga melanggar aturan tersebut.

Ia menegaskan, sidang etik terhadap Iman Imanuddin tidak berkaitan dengan perkara dugaan penyadapan ilegal maupun dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Terkait status Iman yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan makar, Erdi menyebut saat ini yang bersangkutan menjalani penempatan khusus (patsus) untuk kepentingan pemeriksaan etik.

"Jadi, Insya Allah setelah sidang ini akan dilimpahkan kepada Bareskrim," ujar Erdi.