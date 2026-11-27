Kombes Iman Imanuddin Jalani Sidang Etik Hari Ini, Bukan Terkait Penyadapan

JAKARTA - Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP), terhadap Kombes Iman Imanuddin saat menjabat Direktur Kriminal Umum (Dir Krimum) Polda Metro Jaya.

Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Erdi Chaniago mengungkapkan, sidang etik Iman Imanuddin ini bukan terkait dengan kasus dugaan penyadapan maupun makar. Melainkan perkara lain ketika Iman menjabat Dir Krimum Polda Metro Jaya.

"Bertempat di ruang sidang Propam Polri di lantai 2 Mabes Polri ini, yaitu melaksanakan sidang KKEP atas nama terduga pelanggar yang berinisial II," kata Erdi, Jumat (27/11/2026).

Dari informasi yang dihimpun, Iman yang kala itu menjabat sebagai Dir Krimum Polda Metro Jaya memerintahkan penghentian penyidikan yang sedang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Utara.

"Yakni telah memberi perintah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam proses penegakan hukum saat terduga pelanggar menjadi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya," ujar Erdi.