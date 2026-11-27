Diperiksa Bareskrim, Budi Arie Klaim Pernyataan Pemilu 2029 Lebih Cepat Tak Terkait Makar

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri rampung melakukan pemeriksaan terhadap eks Menkominfo Budi Arie Setiadi terkait kasus dugaan makar dan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Setelah menjalani pemeriksaan, Budi menyinggung pernyataannya yang sempat viral terkait percepatan Pemilu 2029. Menurutnya, kalimat tersebut tidak terkait dengan kasus dugaan makar yang saat ini bergulir.

"Mengenai video analisa saya yang viral gak ada kaitannya dengan makar," kata Budi di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (27/11/2026).

Budi juga mengaku tidak mengenal para tersangka kasus dugaan makar. Ia menyebut hanya mengenal eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Saya tidak mengenal para tersangka. Kecuali Pak LSP karena beliau kolega saya di kabinet pak Jokowi dan kabinet pak Prabowo," ujar Budi.

Namun, ia menyatakan sudah tidak berkomunikasi lebih lanjut dengan Listyo Sigit Prabowo setelah tidak lagi menjabat sebagai menteri. "Tapi setelah saya tak menjadi menteri hampir satu tahun saya tak pernah berkomunikasi dengan yang bersangkutan," ujar Budi.

(Arief Setyadi )

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