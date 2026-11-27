Eks Aspri Jokowi Mangkir Pemeriksaan Bareskrim Terkait Makar, Dijadwalkan Ulang Senin

JAKARTA - Eks ajudan atau asisten pribadi (aspri) Joko Widodo (Jokowi), Devid Agus Yunanto, mangkir dari panggilan pemeriksaan Bareskrim Polri terkait kasus dugaan makar dan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan, penyidik langsung menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Devid pada pekan depan.

"Rencana Senin 30 November 2026 (panggil ulang)," kata Susatyo, Jumat (27/11/2026).

Selain Devid, Polri melakukan pemeriksaan terhadap eks Menkominfo sekaligus Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. Ia memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam kasus makar.

Polri juga telah melakukan pemeriksaan terhadap eks Kabareskrim Densus 88 Antiteror Polri Komjen Marthinus Hukom pada Kamis, 26 November 2026. "Kemarin Kamis telah dilakukan pemeriksaan saksi terhadap Komjen Marthinus Hukom," ucap Susatyo.