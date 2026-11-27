Rektor UGM Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Kebohongan Publik Ijazah Jokowi

JAKARTA - Tim Advokasi Penyelamat UGM (Tapug) melaporkan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Ova Emilia ke Bareskrim Polri terkait dugaan kebohongan publik atas pernyataannya mengenai ijazah Joko Widodo (Jokowi).

"Jadi gini, kita datang ke sini tanggal 27 bulan 11 ini melaporkan salah satu rektor, Ova, di apa, Rektor UGM ya, tentang kebohongan publik yang dia sampaikan," kata Anggota Tapug Azam Khan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (27/11/2026).

Azam menyoroti pernyataan Ova mengenai ijazah Jokowi, di antaranya terkait kelulusan mantan Presiden tersebut di UGM. "Salah satu, banyak sih ya, bahwa kelulusan-kelulusan yang disampaikan itu tanggal-tanggalnya itu berubah-ubah. Mulai tanggal 23 November katanya sudah lulus, ditambah tanggal 5 November sudah lulus, ditambah lagi dia berbicara tanggal 19 ya November, ya ini berbohong," ujarnya.

Kemudian, Azam juga menyinggung soal Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Jokowi. Ia juga mempertanyakan tanggal pendaftaran mahasiswa UGM.

"Belum lagi dia mengatakan bahwa IP dari Joko Widodo itu 2,5 ke atas, dia bilang gitu, tapi ternyata Bareskrim mengeluarkan 3,5. Terus belum lagi Jokowi mengatakan bahwa IP saya nggak sampai 2," ucapnya.

Ia menyayangkan beberapa pernyataan Rektor UGM. Mengingat, kata Azam, universitas tersebut telah melahirkan banyak tokoh yang menjadi pejabat.

"Masa dipertaruhkan labelnya dia keluaran dari apa, UGM, ternyata satu rektor ini yang dibiayai oleh rakyat, kan negeri kan UGM, dibiayai oleh rakyat, tahu-tahu dia plintat-plintut hanya mungkin membuat gembira pihak Jokowi misalnya, tanda kutip gitu lho ya, mengikuti ya," tuturnya.