Teman Kuliah Ungkap Keseharian Jokowi saat Mahasiswa di UGM, Begini Penampilannya

JAKARTA - Teman seangkatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Saminudin Barori Tou, mengungkap pengalamannya saat menjalani perkuliahan bersama di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada 1980-1985.

Penampilan Jokowi semasa kuliah, menurutnya, tidak ada yang menonjol dibandingkan mahasiswa lainnya. Dia mengingat Jokowi kerap mengenakan kacamata, memiliki kumis tipis, serta rambut agak gondrong dengan belahan tengah.

"Penampilan Bapak Joko Widodo selama saya kuliah bersama beliau tidak ada yang menonjol, sama seperti mahasiswa-mahasiswa pada umumnya," kata Saminudin saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dan tudingan ijazah palsu dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (26/11/2026).

"Terhadap penampilannya secara fisik, dia sering memakai kacamata, tetapi kadang-kadang tidak memakai. Kemudian dia juga berkumis agak tipis dan rambutnya agak gondrong belah tengah. Badannya agak relatif tinggi dibandingkan dengan teman-teman pada umumnya," sambungnya.

Saminudin mengatakan, dirinya mengenal Jokowi sejak sama-sama masuk Fakultas Kehutanan UGM pada 1980. Saat itu, mereka merupakan bagian dari satu angkatan yang awalnya terdiri atas 90 mahasiswa. Namun, hanya 88 orang yang melakukan daftar ulang.