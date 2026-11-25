Panas! Kubu Roy Suryo Cecar Teman Kuliah Jokowi soal Gigi hingga Adu Mulut dengan JPU

JAKARTA – Kuasa hukum terdakwa Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji, terlibat adu mulut dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Rabu (25/11/2026). Peristiwa itu bermula ketika Gafur menggali keterangan Saminudin Barori Tou, yang merupakan teman kuliah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Awalnya, Gafur menguji pengetahuan Saminudin mengenai tiga foto Jokowi yang ditampilkan di monitor ruang sidang. Dari ketiga foto tersebut, terdapat satu foto yang tidak dikenali oleh Saminudin.

Selanjutnya, Gafur mendalami kesaksian saksi mengenai struktur gigi Jokowi. Saminudin mengaku, meski kerap mengobrol dengan Jokowi, dirinya tidak memperhatikan kondisi gigi Presiden ke-7 tersebut.

"Pada saat saudara berkenalan dengan Joko Widodo di kampus, saudara melihat giginya Joko Widodo itu rapi atau seperti ini? Yang mana yang giginya saudara Joko Widodo yang di tempat yang saudara lihat," kata Gafur di ruang sidang, Rabu (25/11/2026).

"Saya tidak memperhatikan giginya," jawab Saminudin.