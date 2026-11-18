Sidang Ijazah Jokowi Pekan Depan, Roy Suryo Minta Jaksa Hadirkan Silvester Matutina

JAKARTA – Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) selesai menggelar sidang perkara ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dengan terdakwa Roy Suryo, pada Rabu (18/11/2026). Majelis hakim PN Jaktim menjadwalkan sidang lanjutan pada Rabu, 25 November 2026.

"Jadi, gitu ya, kita akan menunda persidangan, dilanjutkan hari Rabu tanggal 25 November 2026, sama, ya, pukul 09.00. Terdakwa hadir, masih acara untuk mendengar keterangan saksi dari penuntut umum," kata Hakim Ketua Christina Endarwati.

Sebelum persidangan ditutup, JPU menyampaikan kepada majelis hakim terkait rencananya memanggil tujuh orang saksi. Adapun saksi yang akan dihadirkan yaitu Hardanto, Pronojiwo, Sri Murti Ningsih, Saminudin Barorito, Evi Julia Setiyawani, Sigit Sarjuningtias, dan Djohan Utama Perbatasari.

"Mohon izin, Majelis, untuk agenda persidangan selanjutnya masih pembuktian dari penuntut umum. Majelis, kami akan menghadirkan tujuh orang saksi," kata JPU.

JPU menegaskan pihaknya akan mengupayakan pemanggilan terhadap tujuh orang saksi tersebut pekan depan. Namun, jika ada saksi yang berhalangan hadir, JPU akan menyampaikan informasi tersebut kepada tim hukum Roy Suryo.