Sidang Etik Pencalonan Gibran, DKPP Panggil Ahmad Doli hingga Dirjen Dikdasmen

JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang lanjutan empat perkara sekaligus terkait dugaan pelanggaran etik terhadap ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2019-2024, pada Selasa (25/11/2026). Adapun sidang ini berkaitan proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.

Ketua Majelis Hakim Ratna Dewi Pettalolo menjelaskan, persidangan hari ini beragendakan mendengarkan keterangan pihak terkait. DKPP, kata dia, telah melayangkan surat panggilan kepada Ahmad Doli Kurnia, selaku Ketua Komisi II DPR RI periode 2019-2024.

"DKPP sudah melayangkan surat secara patut kepada pihak terkait yang akan kita dengarkan pada hari ini. Pertama, dari pihak terkait Ketua Komisi II DPR RI periode 2019-2024 atas nama Bapak Ahmad Doli Kurnia Tanjung," kata Ratna di ruang sidang DKPP, Selasa.

Doli dihadirkan ke ruang sidang ini untuk menggali proses penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Sebab, KPU RI didalilkan tidak membahas substansi Pasal 18 Ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dalam berbagai tahapan penyusunan peraturan yang melibatkan pihak eksternal, mulai dari uji publik, rapat dengar pendapat (RDP), hingga harmonisasi.

Pasal ini dianggap para pengadu sebagai pasal selundupan karena diduga dibuat untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka dalam persyaratan Pilpres 2024. Tak hanya Doli, DKPP juga memanggil Dirjen Dikdasmen selaku pihak yang menerbitkan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming.

DKPP juga memanggil Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum terkait proses harmonisasi PKPU tersebut. "Kemudian nanti selanjutnya akan kita dengarkan keterangan dari pihak terkait Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, ya. Kemudian, pihak terkait dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum. Kemudian, dari Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum," ujarnya.

(Arief Setyadi )

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