Kubu Roy Suryo Bongkar Keanehan Tulisan Sarjana dan Logo UGM di Ijazah Jokowi

JAKARTA - Tim Advokat terdakwa Roy Suryo menyoroti perbedaan fisik dalam ijazah presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dengan rekan kuliahnya yang bernama Saminudin Barori Tou. Hal itu terungkap dalam persidangan lanjutan tudingan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Rabu (25/11/2027).

Awalnya, tim advokat Roy Suryo meminta majelis hakim agar memperlihatkan ijazah Jokowi dengan ijazah saksi. Permintaan tersebut pun disetujui, dan Tim Advokat Roy Suryo, saksi serta JPU menghampiri meja Majelis Hakim.

"Saudara saksi tentang ijazah sodara dan ijazah Jokowi. Mohon menghadap yang mulia dan mohon untuk ditunjukan ijazah Jokowi dan saksi ke muka sidang," ucap salah satu tim Advokat Roy Suryo.

Setelah kedua dokumen tersebut dibandingkan, tim Advokat Roy Suryo menyoroti perbedaan logo UGM, khususnya bagian kaki logo yang dinilai memiliki perbedaan. Dalam kesempatan itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sempat memprotes tindak kubu Roy Suryo.

"Bang RH, coba mas Roy lihat ini cetakannya beda ini agak keluar. Kalau ini masuk persis dengan logonya. Terutama kakinya," ucap tim Advokat Roy Suryo.

"Enggak, ini kasat mata. Kita lihat kasat mata dulu, Saudara Penuntut Umum. Kita bukan ahli forensik, tapi kita melihat berdasarkan fakta materil. Mohon dicatat, Yang Mulia, Saudara Panitera, mohon dicatat bahwa sebentar ini kesaksian mata, Yang Mulia," sambungnya.