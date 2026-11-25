Roy Suryo Soroti Perbedaan Huruf A di Ijazah Jokowi dan Rekan Kuliah, Ini Temuannya

JAKARTA - Terdakwa Roy Suryo menyoroti perbedaan posisi huruf A pada tulisan "Ijazah" di dokumen milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), dengan ijazah dua rekan kuliahnya, Saminudin Barori Tou dan Sri Murtiningsih.

Hal tersebut disampaikan Roy Suryo usai kedua saksi memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Rabu (25/11/2026).

Roy mengklaim posisi huruf A pada tulisan "Ijazah" di dokumen Jokowi berbeda dibandingkan dengan milik para saksi. Dia kemudian menunjukkan sejumlah dokumen ijazah sebagai bahan perbandingan kepada wartawan.

"Nih perbandingannya. Jelas banget, kan? Nanti kita juga akan lihat yang Frono Jiwo, itu 1115. Ini Jokowi, 1120. Ini Sri Murtiningsih, 1117. Lihat huruf A-nya. Huruf A-nya ini masuk. Ah, ini (punya Jokowi) keluar," kata Roy.

Roy kemudian membandingkan dokumen tersebut dengan ijazah milik Saminudin Barori Tou yang disebutnya bernomor 1119. Menurut dia, posisi huruf A pada ijazah Saminudin dan Sri Murtiningsih terlihat masuk ke dalam.

"Tadi, Pak Saminudin Barori Tou, itu nomor 1119, ya, itu juga masuk ke dalam. Jadi dua tadi, dari Pak Saminudin Barori Tou nomor 1119 dan Bu Sri Murtiningsih 1117 itu adalah identik," sambungnya.