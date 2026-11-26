Pekan Depan, Rektor UGM Ova Emilia Bakal Jadi Saksi di Sidang Dokter Tifa

JAKARTA - Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Ova Emilia dijadwalkan menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan fitnah dan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa, pekan depan. Sidang bakal kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim).

Ova masuk dalam daftar sembilan saksi dari UGM yang akan dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) pada persidangan selanjutnya. Hal itu disampaikan jaksa penuntut umum menjelang penutupan persidangan yang beragendakan pemeriksaan saksi pada Kamis (26/11/2026).

"Untuk persidangan selanjutnya ditunda hari Kamis tanggal 3 Desember 2026 pukul 09.00, menghadirkan saksi dari penuntut umum. Terdakwa tetap hadir, ya," kata hakim.

Adapun sembilan nama yang disebut akan menjadi saksi, yakni Ova Emilia, Wening Udasmoro, Emma Soraya, Sigit Sunarta, Sigit Priyanta, Haryanta, Arif Surahman, Wiwit Kusumawijaya, dan Suprianto.

Sidang lanjutan perkara Dokter Tifa dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 3 Desember 2026, pukul 09.00 WIB dengan agenda pemeriksaan saksi dari JPU.

Sebelumnya, dalam sidang tersebut, JPU menghadirkan enam saksi yang merupakan teman satu angkatan Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM. Keenam saksi tersebut, yakni Saminudin Barori Tou, Frono Jiwo, Sigit Sarjuningtyas, Evi Yulia, Sri Murtiningsih, dan Hardanto.

Sementara satu saksi lainnya, Johan Utama, belum dapat hadir dan dijadwalkan kembali untuk memberikan keterangan.

(Arief Setyadi )

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