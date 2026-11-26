Dokter Tifa Bongkar Kejanggalan Kesaksian Teman Kuliah Jokowi, Ini Daftarnya!

JAKARTA - Terdakwa kasus dugaan pencemaran nama baik dan tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa, mengungkap sejumlah kejanggalan dari kesaksian sejumlah teman satu angkatan Jokowi di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Salah satunya, kesaksian Saminudin Barori Tou yang mengaku menyusun tesis untuk menyelesaikan pendidikan sarjana (S1).

Tifa menilai keterangan Saminudin tersebut janggal karena tesis merupakan karya ilmiah untuk menyelesaikan pendidikan magister (S2), bukan sarjana (S1). Menurutnya, dokumen tugas akhir 14 mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM lainnya, termasuk Jokowi, mencantumkan skripsi.

"Dia mengatakan bahwa dia tidak membuat skripsi, tapi dia membuat tesis," kata Tifa seusai pemeriksaan saksi dalam sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dan tudingan ijazah palsu Jokowi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (26/11/2026).

Tifa juga menyoroti lembar pengesahan karya ilmiah Saminudin yang selama ini digunakan jaksa penuntut umum (JPU) sebagai salah satu barang bukti. Dia menyebut terdapat perbedaan tanda tangan dosen pembimbing, yakni Insinyur Hasanu Simon, S.U., pada dokumen Saminudin dan dokumen mahasiswa lainnya.

Menurutnya, kedua dokumen tersebut mencantumkan nama dosen pembimbing yang sama, tetapi tanda tangannya berbeda. "Ini adalah sebuah keanehan yang patut kita ulik lagi di dalam laporan polisi nih nanti," ujarnya.

Selain persoalan tugas akhir, Tifa mempertanyakan tidak adanya transkrip nilai program sarjana milik Saminudin dalam dokumen yang disita. Dia menyebut Saminudin juga mengaku tidak memiliki transkrip nilai S1.

"Dan dia pun mengaku bahwa dia tidak punya transkrip nilai sarjana atau dalam bahasa istilah dari Kehutanan tadi adalah nilai hasil studi S1. Tidak punya dia," katanya.

Tifa kemudian menyoroti kesaksian Saminudin dan saksi lainnya bernama Sri Murtiningsih mengenai ciri fisik Jokowi saat masih kuliah. Keduanya disebut memberikan gambaran bahwa Jokowi saat itu berkacamata, berkumis, serta memiliki rambut tebal gondrong dengan belahan tengah.