Sidang Dokter Tifa, Jaksa Hadirkan 6 Teman Kuliah Jokowi di UGM

JAKARTA - Jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan enam saksi yang merupakan teman seangkatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), saat menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Keenam saksi tersebut dihadirkan dalam sidang kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma atau dokter Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (26/11/2026).

Mereka adalah Saminudin Barori Tou, Frono Jiwo, Sigit Sarjuningtyas, Evi Yulia Setiawani, Sri Murtiningsih, dan Hardanto. Keenamnya merupakan pemilik ijazah yang disita penyidik untuk dijadikan dokumen pembanding dalam pemeriksaan laboratorium forensik.

JPU menyampaikan, semula pihaknya menjadwalkan menghadirkan tujuh saksi. Namun, satu saksi bernama Johan Utama berhalangan hadir sehingga pemeriksaannya akan dijadwalkan ulang.

Sebelum pemeriksaan dimulai, JPU menjelaskan bahwa ijazah milik keenam saksi tersebut digunakan sebagai dokumen pembanding dalam pemeriksaan laboratorium kriminalistik terhadap ijazah Jokowi.

Dalam persidangan, JPU menyebut hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor Lab 4578/DCF/2025 tertanggal 7 Oktober 2025 menyimpulkan bahwa ijazah Jokowi identik dengan dokumen pembanding atau merupakan produk cetak yang sama.