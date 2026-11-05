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Jokowi Ungkap Kemarahan Terkait Kunjungan Dokter Tifa ke Makam Orang Tuanya

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |23:29 WIB
Jokowi Ungkap Kemarahan Terkait Kunjungan Dokter Tifa ke Makam Orang Tuanya
Jokowi memberikan kesaksian dalam dua sidang kasus dugaan ijazah palsu hari ini.
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JAKARTA – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), mengaku sangat tersinggung dan marah besar lantaran polemik ijazahnya turut menyeret serta menghina kedua orang tuanya. Kekecewaan itu memuncak setelah terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa mendatangi makam orang tuanya.

Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak dapat menerima tindakan pihak-pihak yang menyerang mendiang orang tuanya dalam perkara ini.

"Ya jelas, saya sangat tersinggung sekali. Saya sangat marah sekali, karena orang tua saya, ibu kandung saya, bapak kandung saya, dibilang seperti itu," kata Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).

Jokowi mengenang kedua orang tuanya sebagai sosok yang telah merawat, membesarkan, serta bekerja keras menyekolahkannya sejak kecil hingga dewasa.

"Karena beliau, apapun beliau yang memberi makan saya sejak bayi, yang menyekolahkan saya sejak bayi," jelasnya.

Bagi Jokowi, kemarahan dan rasa sakit hati tersebut adalah respons yang wajar dirasakan oleh siapa pun apabila orang tuanya diejek oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Kemudian dikata-katain dengan kata-kata seperti itu, siapa yang enggak sakit?" pungkasnya.

(Rahman Asmardika)

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