Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tunjukkan Ijazah dari SD hingga S1, Jokowi Serahkan Putusan pada Majelis Hakim

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |23:14 WIB
Tunjukkan Ijazah dari SD hingga S1, Jokowi Serahkan Putusan pada Majelis Hakim
Jokowi memberikan kesaksian dalam dua sidang kasus dugaan ijazah palsu hari ini.
A
A
A

JAKARTA – Presiden Ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) berharap mendapatkan keadilan terkait kasus dugaan ijazah palsu yang dihadapinya dan menyerahkan sepenuhnya putusan kepada majelis hakim. Hal ini disampaikan Jokowi usai hadir sebagai saksi dalam dua persidangan dengan terdakwa Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma alias dokter Tifa pada Kamis (5/11/2026).

Berbicara kepada media usai persidangan, Jokowi mengatakan bahwa dirinya telah menunjukkan seluruh ijazahnya—mulai dari tingkat SD hingga jenjang S1—kepada majelis hakim, para terdakwa, dan jaksa penuntut umum. Dengan ditunjukkannya bukti ijazah yang selama ini dipermasalahkan, Jokowi menyerahkan keputusan akhir kepada majelis hakim.

“Saya serahkan semuanya kepada Yang Mulia majelis hakim yang terhormat. Saya hanya minta keadilan dan nama baik saya terkait tuduhan ijazah palsu ini bisa diselesaikan dengan baik,” ujar Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi berharap proses persidangan ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar tidak mudah melontarkan tuduhan maupun fitnah di publik.

“Saya berharap saya bawa ke ruang sidang pengadilan yang terhormat ini agar menjadi pembelajaran kita semua. Jangan mudah menuduh orang, jangan mudah membuat fitnah sehingga mencemarkan nama baik seseorang. Ini jadi pembelajaran bagi kita semua,” pungkasnya.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/05/337/3252400//viral-dJiv_large.jpg
Bongkar Penunjukan Listyo Sigit Jadi Kapolri, Mahfud MD: Diminta Jokowi Lewat Pratikno!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/05/337/3252398//viral-jOFt_large.jpg
Bantah Pernah Rekonstruksi Wajah, Jokowi: Saya Juga Tidak Pernah Makeup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/05/337/3252349//kubu_dokter_tifa_ajukan_protes-KEVs_large.jpg
Hakim Batasi Waktu Pemeriksaan Jokowi, Kubu Dokter Tifa Ajukan Protes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/05/337/3252337//terdakwa_roy_suryo-xcbu_large.jpg
Jokowi Tunjukkan Ijazah di Persidangan, Roy Suryo: Palsu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/05/337/3252329//viral-3Znl_large.jpg
Momen Jokowi Bersalaman dengan Roy Suryo dan Refly Harun Usai Sidang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/05/337/3252325//jokowi_dan_roy_suryo_berjabat_tangan-CKrn_large.jpg
Usai Bersaksi, Jokowi dan Roy Suryo Berjabat Tangan hingga Saling Salam Namaste
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement