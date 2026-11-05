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Momen Jokowi Bersalaman dengan Roy Suryo dan Refly Harun Usai Sidang

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |17:45 WIB
Momen Jokowi Bersalaman dengan Roy Suryo dan Refly Harun Usai Sidang
Momen Jokowi Bersalaman dengan Roy Suryo/Okezone
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JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berjabat tangan dengan terdakwa kasus dugaan tudingan ijazah palsu, Roy Suryo. Bahkan, keduanya memberi salam namaste.

Momen itu terjadi usai Jokowi memberikan keterangan dalam sidang lanjutan kasus dugaan tudingan ijazah palsu untuk terdakwa Roy Suryo, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Kamis (5/11/2026).

Pantauan Okezone, awalnya Jokowi usai memberi keterangan dalam sidang. Setelahnya, Jokowi menghampiri meja kubu Roy Suryo.

Jokowi pun menyalami satu per satu kuasa hukum Roy seperti Refly Harun hingga Abdul Ghafur Sangadji. Kemudian, Jokowi menyalami Roy Suryo yang juga menyambut Jokowi.

Keduanya pun bersalaman. Bahkan, Jokowi dan Roy memberi salam namaste usai saling bersalaman. Selanjutnya, Jokowi pun berjalan dan meninggalkan ruang sidang.

Sekadar informasi, Jokowi sedianya memberikan keterangan terkait perkara dugaan tudingan ijazah palsu yang menjerat Roy Suryo.

(Fahmi Firdaus )

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