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Hakim Batasi Waktu Pemeriksaan Jokowi, Kubu Dokter Tifa Ajukan Protes

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |18:28 WIB
Hakim Batasi Waktu Pemeriksaan Jokowi, Kubu Dokter Tifa Ajukan Protes
Kubu Dokter Tifa Ajukan Protes (foto: IMG/Aldhi)
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JAKARTA - Sidang perkara dugaan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa, langsung memanas sejak awal persidangan. Pasalnya, kuasa hukum Dokter Tifa keberatan atas pembatasan waktu untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, yakni Jokowi.

"Kami mohon untuk diberikan waktu yang tidak dibatasi, ya kan? Seperti persidangan yang tadi, persidangan Roy Suryo, demi adil dan kesetaraan," ucap kuasa hukum Dokter Tifa di ruang sidang, Kamis (5/11/2026).

Menanggapi permintaan tersebut, Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati menyatakan akan memberikan waktu yang sama kepada pihak terdakwa dan jaksa penuntut umum (JPU).

"Nanti waktunya sama dengan dari penuntut umum. Sama tadi juga kami membatasi penuntut umum berapa lama, saya akan memberikan hak yang sama," kata hakim.

 

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