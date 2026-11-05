Bantah Pernah Rekonstruksi Wajah, Jokowi: Saya Juga Tidak Pernah Makeup!

Bantah Pernah Rekonstruksi Wajah, Jokowi: Saya Juga Tidak Pernah Makeup/Okezone

JAKARTA - Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) memastikan dirinya tidak pernah melakukan rekonstruksi wajah setelah dinyatakan lulus dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam persidangan perkara ijazah atas terdakwa Tifauzia Tyassuma alias dokter Tifa.

Kesaksian Jokowi ini berawal dari pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyinggung soal pernyataan dari dokter Tifa mengenai perubahan fisik presiden ke-7 tersebut. Sebab dalam foto ijazahnya, Jokowi tampak berkacamata dan memiliki kumis.

"Terhadap Saksi (Jokowi) ditanyakan, terhadap Terdakwa tadi kan membahas mengenai struktur wajah, gigi tulang, panjang tulang hidung, susunan gusi dan gigi, bentuk rahang, dan sebagainya. Ditanyakan kepada Saksi, apakah pernah melakukan rekonstruksi wajah dari semenjak tahun '85 hingga saat ini?," tanya JPU kepada Jokowi, Kamis (5/11/2026).

"Tidak pernah, Yang Mulia. Wajah saya dari dulu sampai sekarang juga seperti ini," jawab Jokowi.

Dalam kesempatan itu Jokowi juga menambahkan bahwa dirinya tidak pernah melakukan makeup agar wajahnya terlihat lebih menarik.

"Enggak pernah makeup juga," timpal Jokowi.

Adapun pada persidangan sebelumnya, dokter Tifa mencecar saksi yang dihadirkan oleh JPU yakni Dumatno Budi Utomo. Sosok Dumatno ini merupakan sepupu dari Jokowi.

Dalam persidangan, dokter Tifa menggali keterangan Dumatno mengenai kebiasaan Jokowi menggunakan kacamata sewaktu muda.

"Kan saksi tadi sampaikan bahwa sejak kecil sudah kenal, dekat, sering bertemu dalam acara-acara keluarga dengan Pak Jokowi, gitu. Nah, sebagai seorang dokter, saya curious. Kenapa ada orang yang anda kenal (waktu) kecil, remaja itu berkacamata, betul begitu? Atau sesekali saja beliau berkacamata? Atau terus-terusan berkacamata atau sesekali saja berkacamata," tanya dokter Tifa.

Dumatno mengaku pernah melihat Jokowi menggunakan kacamata saat presiden ke-7 itu usia muda. Akan tetapi waktu pastinya Dumatno tak mengingat.