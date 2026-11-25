Rekan Kuliah Ungkap Ciri Fisik Jokowi saat di UGM: Kurus, Berkumis dan Rambut Belah Tengah

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan tujuh teman kuliah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam persidangan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim). Keterangan mereka digali untuk membuktikan bahwa Jokowi merupakan mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dalam persidangan, JPU menggali keterangan para saksi dari sisi di luar aktivitas akademik perkuliahan. Salah satunya dengan menanyakan kepada saksi bernama Hardanto mengenai kedekatannya dengan Jokowi semasa kuliah.

"Apakah semasa perkuliahan juga saksi sering apa, maksudnya bercengkerama, berinteraksi dengan saksi Joko Widodo?" tanya JPU.

"Sering, ya," jawab Hardanto.

JPU kemudian menggali pengetahuan saksi mengenai ciri-ciri fisik Jokowi ketika masih berstatus sebagai mahasiswa. Hardanto mengaku Jokowi saat itu bertubuh kurus, berkumis, dan memiliki gaya rambut belah tengah.

"Apakah juga mengerti bentuk fisik dari, eh, saksi Joko Widodo selama menjalani perkuliahan, bentuk fisiknya kurus, gemuk, eh, rambutnya seperti apa, menggunakan kacamata, apakah berkumis, bagaimana bisa dijelaskan, saksi?" ucap JPU.