Teman Kuliah: Jokowi Pakai Kacamata hingga Rambut Agak Gondrong Belah Tengah

Teman Kuliah: Jokowi Pakai Kacamata hingga Rambut Agak Gondrong Belah Tengah

JAKARTA - Teman satu angkatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Saminudin Barori Tou, mengungkap ciri fisik Jokowi saat masih menjadi mahasiswa pada 1980-1985. Jokowi kata dia kerap mengenakan kacamata dan memiliki kumis tipis.

Demikian disampaikan Saminudin saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dan tudingan ijazah palsu dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (26/11/2026).

Awalnya, jaksa penuntut umum (JPU) menanyakan penampilan Jokowi ketika masih berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Saminudin mengatakan penampilan Jokowi secara umum tidak jauh berbeda dengan mahasiswa lainnya.

"Penampilan Bapak Joko Widodo secara umum sama dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya," kata Saminudin.

Namun, ketika ditanya lebih rinci mengenai gaya rambut dan penggunaan kacamata, Saminudin mengingat beberapa ciri fisik Jokowi saat itu.

"Terhadap penampilannya secara fisik, dia sering memakai kacamata, tetapi kadang-kadang tidak memakai. Kemudian dia juga berkumis agak tipis dan rambutnya agak gondrong belah tengah. Badannya agak relatif tinggi dibandingkan dengan teman-teman pada umumnya," ujarnya.

Dalam sidang tersebut, JPU menghadirkan enam saksi yang merupakan teman satu angkatan Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM.