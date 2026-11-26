Teman Seangkatan Jokowi di UGM Tunjukkan Foto Wisuda Bersama di Sidang Dokter Tifa

JAKARTA - Saksi Saminudin Barori Tou menunjukkan foto dokumentasi wisuda Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), saat memberikan kesaksian dalam sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dan tudingan ijazah palsu, dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (26/11/2026).

Di hadapan majelis hakim, Saminudin memperlihatkan album foto yang dibawanya. Dia menunjuk sejumlah orang dalam foto tersebut dan mengidentifikasi Jokowi sebagai salah satu mahasiswa yang mengikuti wisuda Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 19 November 1985.

Saminudin mengatakan, foto-foto tersebut merupakan dokumentasi pribadinya. Dia mengaku mengambil gambar menggunakan kamera miliknya sendiri, sementara sang adik turut membantu memotret saat acara wisuda berlangsung.

“Ini foto Pak Jokowi, ini setelah kami wisuda di Gedung Budaya, kami kembali ke fakultas kemudian di situ ada pelepasan, ada acara pelepasan dari fakultas,” ujarnya.

Kesaksian mengenai foto tersebut juga berkaitan dengan pertemuan Saminudin bersama kelompok Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) di UGM pada 15 April 2025. Dia mengaku pernah menunjukkan foto wisuda itu kepada Dokter Tifa, Roy Suryo, dan Rismon Sianipar.

Menurut Saminudin, dalam pertemuan tersebut dia mendengar Dokter Tifa menyampaikan bahwa foto-foto yang telah diperiksa secara digital forensik tidak memuat sosok Jokowi.

Saminudin kemudian membantah pernyataan tersebut dengan memperlihatkan foto yang dimilikinya.

“Saya langsung tunjukkan di depan orangnya di dalam foto itu Joko Widodo, dan saya sebutkan satu per satu. Dia hanya terdiam,” kata Saminudin saat menceritakan peristiwa tersebut dalam persidangan.