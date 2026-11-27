Iran Bantah Serang Kuwait hingga Tewaskan Dua Warga Italia

TEHERAN - Pemerintah Iran membantah terlibat dalam serangan drone di Kuwait yang menewaskan dua warga negara Italia. Teheran bahkan menuding Israel dan Amerika Serikat (AS) berada di balik operasi bendera palsu yang dinilai bertujuan memperkeruh situasi keamanan di kawasan.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi menyampaikan bantahan tersebut dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Kuwait Sheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, pada Kamis 26 November 2026.

Menurut Kementerian Luar Negeri Iran, Araghchi menegaskan bahwa Teheran tidak melakukan serangan terhadap wilayah Kuwait. Ia juga menyatakan kesiapan Iran untuk melakukan penyelidikan bersama guna mengungkap kronologi, penyebab, serta faktor-faktor yang memicu insiden tersebut.

Dalam percakapan itu, Araghchi secara tegas menolak tuduhan bahwa Iran melancarkan serangan menggunakan pesawat nirawak atau drone. Ia juga menyampaikan penyesalan atas jatuhnya korban jiwa dan kerusakan material akibat insiden tersebut.

Militer Iran Ikut Membantah

Bantahan serupa sebelumnya disampaikan militer Iran. Kantor berita Fars melaporkan pada Kamis bahwa angkatan bersenjata Iran tidak melakukan operasi militer maupun serangan ofensif di wilayah tersebut.

Juru bicara senior Angkatan Bersenjata Iran, Abolfazl Shekarchi, juga menolak tuduhan militer Kuwait yang menyebut pasukan Iran menargetkan salah satu fasilitas vital negara itu.