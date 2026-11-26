Trump Sebut AS Punya Dana Perang hingga Akhir Januari, Kapan Serangan ke Iran Berakhir?

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengklaim, pemerintahannya memiliki anggaran yang cukup untuk melanjutkan operasi militer terhadap Iran hingga akhir Januari. Meski demikian, Trump menegaskan Washington dapat mengakhiri perang tersebut kapan saja sesuai keinginannya.

Pernyataan itu disampaikan Trump dalam wawancara dengan surat kabar New York Post yang diterbitkan pada Selasa 24 November 2026. Dia sekaligus mengkritik anggota Kongres dari Partai Demokrat yang dinilai berpotensi membatasi kewenangan pemerintahannya dalam melanjutkan operasi militer terhadap Iran.

Trump memperingatkan, langkah Partai Demokrat untuk membatasi perang justru dapat mengubah apa yang disebutnya sebagai kemenangan besar AS menjadi kekalahan.

“Mereka akan mengubah kemenangan total menjadi kekalahan,” kata Trump, dilansir dari trtworld, Rabu (25/11/2026).

Trump juga mengklaim bahwa kekuatan militer Iran telah mengalami kehancuran. Dia menyebut angkatan laut, angkatan udara, hingga sistem pertahanan udara Iran telah dilumpuhkan. Bahkan, menurutnya, jajaran kepemimpinan Iran juga telah dilenyapkan.

Dalam wawancara tersebut, Trump turut menanggapi kemungkinan terbatasnya pilihan militer AS apabila Partai Demokrat menguasai Kongres pada Januari mendatang.