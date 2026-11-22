Iran Klaim Sasar Radar Rudal Patriot AS, Bahrain Sebut Serangan Hantam Industri Sipil

MANAMA - Otoritas Bahrain menyatakan bahwa Iran menargetkan sebuah fasilitas industri sipil, yang mengakibatkan kebakaran dan kerusakan. Peristiwa ini merupakan serangan terbaru terhadap negara di kawasan Teluk tersebut pada pekan ini. Di sisi lain, Teheran merilis rekaman peluncuran pesawat nirawak (drone) mereka, dengan menyatakan bahwa serangan tersebut hanya menyasar dua sistem radar Patriot milik Amerika Serikat (AS) di Bahrain.

"Akibat agresi keji Iran, sebuah fasilitas industri sipil telah menjadi sasaran, yang memicu kebakaran di lokasi tersebut. Dinas Pertahanan Sipil sedang berupaya untuk mengendalikan api," ungkap Kementerian Dalam Negeri Bahrain melalui platform X, sebagaimana dilansir AFP.

"Laporan awal menunjukkan adanya kerusakan material, namun tidak ada laporan mengenai korban luka," tambah kementerian tersebut, tanpa merinci lokasi fasilitas itu.

Sebelumnya, kementerian tersebut telah memberikan peringatan kepada penduduk mengenai potensi ancaman yang ada.

Dua warga menuturkan kepada koresponden AFP bahwa mereka melihat kepulan asap membubung di atas Pulau Sitra, yang terletak di pesisir timur Bahrain. Pulau tersebut merupakan lokasi bagi sejumlah fasilitas industri, termasuk sebuah kilang minyak yang dioperasikan oleh perusahaan minyak negara, Bapco.

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyatakan bahwa mereka telah "menyerang dua pangkalan AS, yakni Sheikh Isa dan Juffair, di pulau Bahrain sebagai tanggapan atas tindakan ilegal Amerika Serikat".

"Beberapa menit yang lalu, sebagai tanggapan atas agresi yang terus berlangsung serta pelanggaran wilayah udara Iran (...), dua radar sistem Patriot milik Angkatan Darat Amerika Serikat yang ditempatkan di pangkalan Al Rifa dan Auali, di Bahrain, telah diserang" menggunakan rudal dan pesawat nirawak (drone), klaim IRGC dalam sebuah pernyataan.

Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa serangan itu dilakukan melalui "operasi ofensif gabungan yang menggunakan rudal dan pesawat nirawak".