Laporan Intelijen: Iran Berencana Lancarkan Serangan Bom Radioaktif di Washington

WASHINGTON — Badan-badan intelijen Amerika Serikat (AS) dilaporkan mendeteksi rencana Iran untuk melakukan kemungkinan serangan terhadap para pejabat senior pemerintahan Trump di Washington, D.C., yang melibatkan bom radioaktif atau "bom kotor" (dirty bomb), atau senjata kimia. Hal ini dilaporkan CNN dengan mengutip tujuh pejabat AS yang mengetahui informasi intelijen tersebut.

Rencana yang dilaporkan ini telah memicu kekhawatiran keamanan yang meningkat serta penyusunan rencana kontingensi di dalam pemerintah AS, meskipun para pejabat masih berbeda pendapat mengenai apakah Iran memiliki kemampuan atau niat untuk benar-benar melancarkan serangan.

Menurut CNN, sumber-sumber yang mengetahui informasi intelijen tersebut menggambarkan aktivitas Iran itu sebagai upaya untuk mengembangkan opsi serangan potensial, bukan sebagai bukti adanya operasi yang akan segera dilaksanakan.

Namun, dua sumber menyatakan bahwa perencanaan tersebut telah mengidentifikasi lokasi-lokasi spesifik dan target-target potensial di ibu kota AS.

Juru Bicara Gedung Putih Lauren Bis mengatakan bahwa pemerintah sedang memantau potensi ancaman, namun menegaskan bahwa tidak ada bahaya langsung yang terkonfirmasi.

AS "memantau setiap dan semua potensi ancaman, tetapi saat ini, tidak ada ancaman yang kredibel terhadap wilayah dalam negeri AS," ujar Bis, sebagaimana dikutip dalam laporan tersebut.

Informasi intelijen ini dilaporkan telah memicu serangkaian pertemuan di kalangan pejabat AS selama sepekan terakhir untuk membahas kemungkinan respons dan langkah-langkah pencegahan.

Salah satu sumber yang mengetahui informasi intelijen tersebut menyebut perencanaan kontingensi itu sebagai langkah yang "bijaksana", sementara sumber lain mengatakan para pejabat masih memperdebatkan apakah Iran memiliki personel yang mampu melaksanakan operasi semacam itu.