Serangan Iran Kembali Targetkan Instalasi Radar AS di Bahrain

TEHERAN — Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengeklaim telah menargetkan sistem radar militer Amerika Serikat (AS) di Pangkalan Udara Sheikh Isa di Bahrain melalui serangan pesawat nirawak (drone). Sementara itu, pihak berwenang Bahrain telah mengeluarkan peringatan keamanan terkait adanya potensi ancaman.

Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh lembaga penyiaran resmi Iran, IRIB, pada Selasa (17/11/2026), IRGC menyatakan bahwa pesawat nirawak tempur mereka telah melancarkan apa yang mereka sebut sebagai "operasi presisi" terhadap sistem radar tersebut pada awal hari itu.

Pihak IRGC menyebut serangan itu sebagai balasan atas serangkaian penyusupan pesawat nirawak militer AS ke dalam wilayah udara Iran. Mereka juga memperingatkan bahwa pelanggaran lebih lanjut, termasuk penggunaan pangkalan-pangkalan di kawasan tersebut untuk menyerang Iran, "tidak akan dibiarkan tanpa tanggapan".

Belum ada konfirmasi langsung dari pihak berwenang AS maupun Bahrain mengenai klaim serangan terhadap sistem radar tersebut ataupun kerusakan yang mungkin ditimbulkannya.

Kementerian Dalam Negeri Bahrain mengeluarkan peringatan keamanan pada Selasa yang mengimbau warga negara dan penduduk untuk tetap tenang, berpindah ke lokasi aman terdekat, dan terus memantau perkembangan informasi melalui saluran resmi. Pihak kementerian tidak merinci sifat maupun sumber dari potensi ancaman tersebut.

Peringatan ini menyusul peringatan serupa pada Minggu (15/11/2026) ketika Bahrain menyatakan bahwa sistem pertahanan udaranya telah mencegat beberapa serangan udara dari Iran sebelum mencapai targetnya.

Klaim Berulang

IRGC menyatakan pada Minggu bahwa mereka telah meluncurkan enam pesawat nirawak (drone) yang menyasar sistem radar pertahanan udara AS di pangkalan helikopter Al-Riffa, Bahrain, yang menampung pasukan Amerika.

Pada Jumat (13/11/2026), IRGC juga mengeklaim telah menyerang instalasi radar peringatan dini AS di Bahrain. Komando Pusat AS (US Central Command) menepis klaim tersebut, dengan menyatakan bahwa pasukan Amerika telah menembak jatuh dua drone serang Iran tanpa menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan.