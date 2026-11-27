Jadi Saksi Kasus Makar, Komjen Marthinus Hukom Ngaku Sempat Marah ke Listyo Sigit

JAKARTA - Mantan Kadensus 88 Antiteror Polri Komjen Marthinus Hukom mengakui diperiksa Bareskrim Polri sebagai saksi dalam kasus dugaan makar penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Hukom menyatakan, pemeriksaan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dilakukan sebagai saksi dalam kasus dugaan makar yang dilakukan oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan kelompoknya.

"Saya diperiksa sebagai saksi kasus makar LSP dan kelompoknya," kata Marthinus, Jumat (27/11/2026).

Menurut eks Kepala BNN tersebut, ketika itu dirinya sempat melawan kebijakan Listyo yang menggunakan anggota Densus 88 untuk kepentingan politik. Ia pun mengklaim tidak terima lantaran saat itu anak buahnya dimanfaatkan oleh Listyo untuk kepentingan pribadinya.

"Diperiksa sebagai anak buah Sigit yang melawan kebijakan-kebijakannya yang melanggar undang-undang. Yang jelas saya marah karena dia menggunakan anak buah saya di Densus untuk operasi-operasi politik," ujarnya.

Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi dan eks ajudan atau asisten pribadi (Aspri) Joko Widodo (Jokowi), Devid Agus Yunanto, dalam agenda pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan makar penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.