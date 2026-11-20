Kebut Perluasan MBG hingga 78 Juta Penerima Manfaat, Kepala BGN: Daerah 3T Jadi Prioritas

JAMBI – Badan Gizi Nasional (BGN) terus mempercepat perluasan jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan program tersebut dapat melayani sekitar 77-78 juta penerima manfaat, dengan memberikan prioritas kepada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi.

Kepala BGN, Sudaryono menjelaskan bahwa saat ini program MBG telah menjangkau sekitar 58 juta penerima manfaat, sehingga masih terdapat sekitar 20 juta masyarakat yang perlu dijangkau melalui perluasan program.

“Sekarang ini baru sekitar 58 juta, jadi masih ada sekitar 20 juta yang belum. Nah, ini yang kita kebut dan kita prioritaskan ke daerah-daerah yang sulit dengan 3T, daerah-daerah stunting tinggi kita dahulukan,” ujarnya saat melakukan kunjungan ke SDN 07 Jambi pada Jumat (20/11/2026).

Mas Dar --panggilan akrabnya --menjelaskan, apabila seluruh sasaran program telah terlayani, jumlah penerima manfaat MBG diperkirakan mencapai sekitar 77–78 juta orang.

Sasaran tersebut terdiri atas sekitar 57 juta peserta didik mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA), serta sekitar 21 juta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Perluasan jangkauan tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan manfaat program dapat dirasakan secara lebih merata. BGN tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah penerima manfaat, tetapi juga memperhatikan kondisi wilayah dan tingkat kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran program.

Mas Dar menekankan bahwa daerah dengan tantangan geografis dan akses pangan yang lebih sulit perlu mendapatkan perhatian khusus. Begitu pula wilayah dengan prevalensi stunting tinggi yang membutuhkan intervensi pemenuhan gizi secara lebih intensif.