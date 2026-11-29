Kejagung Sidang In Absentia Riza Chalid-Jurist Tan Jadi Langkah Hukum Progresif

JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) akan menggelar sidang secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid. Perkara yang menjerat Riza Chalid terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018-2023.

Menurut Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi, langkah hukum maksimal ini sedang dikaji secara serius tim jaksa penuntut umum (JPU). Bahkan, pihaknya membuka opsi dengan menuntut terdakwa dengan hukuman mati.

“Pertimbangan tuntutan berat ini bukan tanpa alasan yang kuat. Skandal korupsi ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang fantastis, menembus angka ratusan triliun rupiah," ujar Kuntadi.

Langkah sidang in absentia ini juga bakal diterapkan terhadap buronan Jurist Tan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan chromebook di Kemendikbud. Menurut pakar hukum Suparji Ahmad, kebijakan Kejagung menunjukkan keberanian dan kemajuan dalam penegakan hukum.

Proses persidangan terhadap terdakwa yang tidak hadir memiliki dasar hukum yang jelas, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadiran terdakwa yang telah dipanggil secara sah, tetapi tidak hadir tanpa alasan yang patut.