Silmy Karim Bantah Peras WNA: Izin Tinggal Pasti Terbit, Asal Persyaratannya Terpenuhi

JAKARTA - Eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim membantah melakukan pemerasan terhadap warga negara asing (WNA) yang mengurus izin tinggal. Selama menjabat Direktur Jenderal Imigrasi, ia mengaku menerbitkan kebijakan kelonggaran waktu selama 30 hari bagi pemohon yang telah mendaftarkan permohonan sebelum izin tinggal berakhir.

Menurutnya, kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian pelayanan sekaligus mencegah pemohon dikenai denda overstay.

"Sebetulnya tidak perlu menggunakan biro jasa pun, lima hari izin tinggal bagi warga negara asing pasti terbit, asalkan memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum yang berlaku. Hal itu diakui sendiri oleh para saksi dalam persidangan", ujar Silmy, dikutip Jumat (27/11/2026).

Silmy mengungkapkan, kebijakan tersebut memudahkan para WNA yang berkepentingan. Sejalan dengan itu, program tersebut juga mendorong peningkatan penerimaan negara bukan pajak dari sektor keimigrasian.

"Yang menarik dalam fakta persidangan hari ini juga, para saksi sama-sama mengakui tidak memberikan uang kepada petugas imigrasi. Dan yang lebih penting mereka mengakui tidak mengenal saya dan juga tidak pernah memberikan setoran kepada saya," ujarnya.

Persidangan terakhir pada Kamis 26 November 2026 menghadirkan tiga saksi dari unsur biro jasa. Salah satu saksi kata Advokat Silmy Karim, Dodi S. Abdulkadir, mengakui terjadi transaksi puluhan miliar antara biro jasa sebagai fee mereka. Menurutnya, dari keterangan mereka tidak ada aliran uang ke kliennya.

"Dari persidangan hari ini lebih jelas lagi bahwa permainan uang puluhan milyar dalam pengurusan izin tinggal itu hanya terjadi di antara biro jasa," ujar Dodi.



(Arief Setyadi )

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