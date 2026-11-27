Usut Korupsi ATR/BPN, KPK Panggil Kepala Kantor Pertanahan Mojokerto

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Mojokerto, Yetty Nurbuaty Krystianti, sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada Jumat (27/11/2026).

Yetty merupakan istri dari Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, Lampri (LMP), yang kini berstatus tersangka dalam perkara tersebut.

"Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam dugaan TPK terkait suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Selain itu, KPK juga menjadwalkan pemanggilan terhadap Mariska Titiarni selaku Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kota Mojokerto, Andrian Fajar Sugianto selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Mojokerto, dan Siti Nurjanah selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kota Mojokerto.

Kemudian, Afuwan Rusmono selaku Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kota Mojokerto, Tri Dessy Neni Sari selaku PPPK Kantor Pertanahan Kota Mojokerto, Muchamad Yusuf selaku wiraswasta, Muhammad Rizki Probo Nugroho selaku Sespri Kakanwil BPN Jawa Timur (2024–2025), dan Supardi selaku pihak swasta.

"Pemeriksaan dilakukan di Polda Jawa Timur," ujarnya.

Belum diketahui materi apa yang akan digali dari keterangan para saksi tersebut. Sebelumnya, KPK menggeledah Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mojokerto pada Rabu 23 September 2026. Dalam penggeledahan tersebut, KPK menemukan amplop berisi uang yang diduga bersumber dari para pemohon layanan pertanahan.