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Hercules Bawa Pasukan Geruduk Kementerian ATR/BPN Terkait Mafia Tanah

Zakky Mubarok Santosa , Jurnalis-Senin, 19 Oktober 2026 |16:13 WIB
Hercules Bawa Pasukan Geruduk Kementerian ATR/BPN Terkait Mafia Tanah
Hercules geruduk Kementerian ATR/BPN (Foto: Zakky Mubarok/Okezone)
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JAKARTA – Ketua Umum GRIB Jaya Rosario de Marshall alias Hercules menggeruduk kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Senin (19/10/2026). Kedatangan Hercules tersebut berkaitan dengan persoalan sengketa tanah.

Hercules datang bersama Sekretaris Jenderal DPP GRIB Jaya Zulfikar beserta sejumlah anggotanya. Mereka menyoroti sengketa lahan di kawasan Bongkaran, Tanah Abang, penyidikan dugaan korupsi terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) lahan milik PT Summarecon di Kabupaten Bogor, serta konflik kepemilikan tanah yang melibatkan PT Arjuna.

Dalam pernyataannya, Hercules menyoroti dugaan praktik pertanahan yang merugikan hak warga. Ia juga menegaskan agar persoalan administrasi pertanahan tersebut dapat segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku demi melindungi hak-hak masyarakat.

"Kami meminta segera mengembalikan hak, kembalikan HGB ini dan kembalikan hak milik," ujar Hercules.

Selain itu, rombongan GRIB Jaya membentangkan spanduk berisi tuntutan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lobi kantor Kementerian ATR/BPN. Spanduk tersebut bertuliskan, 'KPK Segera Tangkap Oknum Mafia Tanah Di BPN Pusat by: GRIBJAYA'.

Tak berselang lama setelah tiba di kantor Kementerian ATR/BPN, Hercules dan rombongannya mengikuti mediasi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan serta Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN Iljas Tedjo Prijono untuk membicarakan persoalan tersebut.

(Arief Setyadi )

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