Akses Masuk ke Kawasan GBK Dibatasi Jelang Eksekusi Hotel Sultan

JAKARTA - Akses masuk ke kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta dibatasi menjelang eksekusi Hotel Sultan, Kamis (18/6/2026). Petugas keamanan dan kepolisian bersiaga di titik masuk ke kawasan GBK.

Pantauan di lapangan, terlihat sejumlah personel kepolisian dan petugas keamanan bersiaga di titik masuk GBK. Salah satunya di Pintu 10 GBK.

Terlihat, hanya satu gerbang yang dibuka di Pintu 10 GBK. Tampak para pengendara yang hendak masuk akan ditanya keperluannya lebih dulu oleh petugas. Tak sedikit pula pengendara yang harus putar balik.

Kendati petugas masih mengizinkan masyarakat yang hendak berolahraga di dalam kawasan GBK. Namun, aktivitas olahraga tak terlihat di depan Hotel Sultan.

Sekadar informasi, pelaksanaan eksekusi lahan Hotel Sultan dijadwalkan berlangsung pada hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Hal tersebut bakal berdampak pada aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK).