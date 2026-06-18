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Hotel Sultan Dieksekusi Hari Ini, 3.161 Personel Gabungan Disiagakan!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |07:24 WIB
Hotel Sultan Dieksekusi Hari Ini, 3.161 Personel Gabungan Disiagakan!
Polri (Foto: Ilustrasi/Okezone)
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JAKARTA - Sebanyak 3.161 personel dikerahkan untuk mengawal pelaksanaan eksekusi lahan kawasan Hotel Sultan, Jakarta Pusat, pada Kamis hari ini.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri, mengatakan ribuan personel itu merupakan gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, polsek jajaran, TNI, hingga pihak terkait lainnya.

"Untuk pam (pengamanan) eksekusi eks Sultan, jumlah pam 3.161 personel," kata Erlyn, Kamis (18/6/2026).

Dia menyebutkan, pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan selama pelaksanaan eksekusi kawasan yang selama ini menjadi sengketa. Aparat juga telah bersiaga sejak pagi hari di sekitar lokasi untuk mengawal jalannya proses sesuai ketentuan yang berlaku.

"Gabungan TNI, Polri, pemda," ujarnya.

Sementara itu, pengelola GBK memutuskan menutup sejumlah akses masuk hingga beberapa fasilitas publik selama satu hari penuh. Penutupan menyusul rencana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeksekusi pengosongan Blok 15 kawasan GBK yang selama ini ditempati Hotel Sultan.

Informasi tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi pengelola GBK @love_gbk. Masyarakat yang biasa beraktivitas di kawasan olahraga dan ruang terbuka publik tersebut diminta menyesuaikan rute perjalanan selama pelaksanaan eksekusi.

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