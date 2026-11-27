Periksa Istri Dirjen ATR/BPN Lampri, KPK Telusuri Dugaan Setoran Kantah ke Kanwil

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Mojokerto, Yetty Nurbuaty Krystianti, yang merupakan istri Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, Lampri (LMP). Lampri kini berstatus tersangka dalam perkara dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan dalam pemeriksaan tersebut, Yetty didalami terkait dugaan setoran yang dilakukan Kakantah kepada kanwil. "Tentunya pemeriksaan hari ini seputar di antaranya ya, dugaan setoran rutin yang dilakukan oleh pihak Kantah kepada Kanwil dan seterusnya," kata Budi, Jumat (27/11/2026).

Selain itu, KPK juga menelusuri dugaan pemberian uang dari pihak swasta dalam pengurusan sertifikat pertanahan. "Karena ada dugaan pemberian-pemberian uang yang dilakukan seperti notaris ataupun masyarakat dalam pengurusan sertifikat-sertifikat pertanahan," ujarnya.

Budi menyebutkan, pemeriksaan ini juga tidak lepas dari penggeledahan di Surabaya yang menyasar kantor notaris dan rumah pihak terkait. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, penyidik menyita memo setoran uang.

"Artinya temuan dalam serangkaian kegiatan penggeledahan itu akan saling melengkapi, mengonfirmasi, dan mengklarifikasi, termasuk pemeriksaan yang dilakukan hari ini," ucapnya.