Kasus Dugaan Pemerasaan WNA, Kubu Silmy Karim: Unsur Pemaksaan Harus Dibuktikan, Jangan Asumsi!

JAKARTA - Tim advokat Silmy Karim, Dodi S. Abdulkadir meminta Jaksa membuktikan siapa yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa pemohon membayar terkait dakwaan dugaan pemerasan.

Sebab, Dodi menyoroti persidangan yang berlangsung pada 17 November 2026 yang menghadirkan saksi dari biro jasa. Dalam kesaksiannya, saksi tersebut tidak menyebut nama kliennya terkait permina biaya tambahan pengurusan.

"Dalam pemeriksaan saksi pada persidangan 17 November 2026, tidak satu pun saksi yang menyatakan bahwa Pak Silmy meminta fee dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Unsur pemaksaan tidak boleh diasumsikan, tetapi harus dibuktikan," kata Dodi, Selasa (24/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut ungkap Dodi, saksi dari perusahaan biro jasa mengungkapkan permintaan biaya tambahan berasal dari petugas imigrasi.

"Karena itu, harus dibedakan secara tegas antara adanya pembayaran, dugaan pungutan oleh oknum, dan perbuatan pemerasan sebagaimana didakwakan kepada Pak Silmy. Ketiganya tidak dapat disamakan begitu saja. Klien kami tidak pernah meminta maupun menerima fee sebagaimana yang dituduhkan," ujarnya.

Dia juga menyinggung keterangan saksi yang menyebutkan telah memberikan uang tambahan pengurusan sejak 2022. Dalam keterangannya, uang tersebut diserahkan karyawannya ke pihak imigrasi yang meminta laporan mengenai jumlah permohonan.