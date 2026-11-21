Plafon Stasiun Mangga Besar Ambruk Akibat Kucing, PT KCI: Kucingnya Sudah Diamankan Petugas!

JAKARTA – Plafon Stasiun Mangga Besar, Jakarta Barat ambruk akibat aktivitas kucing yang berada di sekitar stasiun. Peristiwa tersebut dipastikan tidak ada korban jiwa.

Vice President (VP) Corporate Secretary PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Karina Amanda membenarkan bahwa kerusakan plafon tersebut disebabkan oleh adanya aktivitas kucing.

"Kerusakan plafon tersebut dampak dari adanya aktivitas kucing," kata Karina saat dikonfirmasi, Sabtu (21/11/2026).

Menindaklanjuti kejadian itu, pihak KCI menyatakan petugas di lapangan telah langsung melakukan penanganan terhadap kondisi di lokasi kejadian. Kucing yang berada di area tersebut juga telah diamankan.

"Saat ini untuk kucing tersebut sudah diamankan dan insiden tersebut telah langsung ditangani petugas," ujarnya.

Dia kembali menegaskan, bahwa material plafon yang terlepas tidak sampai menimpa penumpang ataupun pengunjung yang berada di Stasiun Mangga Besar. "Lepasan plafon juga tidak mengenai pengguna," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

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