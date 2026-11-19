Ruko Aplikasi Investasi Bodong Tenun Tonic Tutup Usai Digeruduk, Pemilik Diduga di Luar Negeri

JAKARTA - Polisi menyebutkan bahwa tempat yang dijadikan operasional ‘Tenun Tonic’ di Kalideres, Jakarta Barat tutup usai muncul dugaan investasi bodong yang berujung digeruduk oleh para member.

“(Tempat operasional) sudah tutup, rukonya sewa,” kata Kapolsek Kalideres Kompol Rihold Sihotang, kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).

Rihold menyebutkan, dari informasi yang diterimanya, tempat operasional Tenun Tonic tersebut beroperasi setiap hari. Akan tetapi, toko itu tutup setelah sebelumnya sempat didatangi para member.

“Sebenarnya biasanya, ada sering di ruko itu, biasanya ada. Ini tiba-tiba digeruduk malah ngga ada,” ujarnya.

Dia menambahkan, dari kesaksian karyawan, pemilik Tenun Tonic merupakan warga negara asing (WNA). Pemilik tersebut diduga berada di luar negeri.

“Pemilik diduga orang China karena ngga bisa bahasa Indonesia. Pemilik diduga orang asing katanya, yang gerakkan dari luar kalau dari interogasi si karyawannya. Panggilannya H,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto membenarkan pihaknya telah menerima laporan terkait dugaan penipuan melalui aplikasi investasi Tenun Tonic.

"Benar, Polda Metro Jaya telah menerima laporan terkait dugaan penipuan dan/atau penggelapan melalui aplikasi investasi Tenun Tonic, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/8754/XI/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, tertanggal 16 November 2026, dengan pelapor RW (25), bersama 95 orang lainnya. Nilai kerugian yang dilaporkan sebesar Rp1,9 miliar," kata Budi kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).

Budi menyebutkan, pihaknya masih mendalami informasi mengenai total kerugian yang disebut-sebut mencapai Rp200 miliar. Polisi juga akan menelusuri kemungkinan adanya korban lain yang belum masuk dalam laporan resmi.