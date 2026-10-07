Pesawat Militer Nigeria Jatuh, Tewaskan 32 Orang

ABUJA - Sebanyak 32 orang tewas ketika sebuah pesawat Angkatan Udara Nigeria jatuh di wilayah barat daya Nigeria pada Senin,(4/10/2026) demikian disampaikan pihak berwenang pada Selasa, (6/10/2026). Pesawat tersebut mengangkut 25 penumpang dan tujuh awak.

Pesawat jenis ATR-42 itu sedang terbang dari Benin City menuju Lagos ketika petugas pemandu lalu lintas udara kehilangan kontak pada pukul 09.13 waktu setempat, ujar Menteri Penerbangan Festus Keyamo. Pesawat tersebut kemudian jatuh di dekat pangkalan angkatan laut di kawasan Igbokoda, Negara Bagian Ondo.

Informasi awal dari Angkatan Udara menyebutkan jumlah orang di dalam pesawat sebanyak 25 orang serta mengidentifikasi mereka yang diyakini berada di dalam pesawat tersebut.

"Ini adalah momen yang menyedihkan bagi Angkatan Bersenjata kita dan bagi seluruh bangsa. Personel Angkatan Udara kita mempertaruhkan nyawa setiap hari demi mengamankan Nigeria. Pengorbanan mereka tidak akan pernah dilupakan," kata Presiden Nigeria Bola Tinubu dalam pernyataan yang dirilis oleh kantornya.

Tim pencarian dan penyelamatan dikerahkan setelah lokasi puing ditemukan. Angkatan Udara menyatakan pihaknya bekerja sama dengan berbagai otoritas dan badan darurat di lokasi kecelakaan.