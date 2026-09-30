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Pesawat Pengebom Tu-95 Rusia Jatuh, Tewaskan 6 Awaknya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |14:30 WIB
Pesawat Pengebom Tu-95 Rusia Jatuh, Tewaskan 6 Awaknya
Pesawat TU-95.
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MOSKOW - Sebuah pesawat pengebom strategis Tu-95 jatuh saat penerbangan latihan di wilayah Amur, Rusia Timur Jauh, menewaskan enam awak dan melukai satu orang lainnya, menurut Kementerian Pertahanan Rusia.

Awak yang terluka telah dievakuasi ke fasilitas medis, ungkap kementerian tersebut.

Pesawat itu tidak membawa persenjataan dan jatuh di kawasan tak berpenghuni, tambah kementerian tersebut.

Sebuah komisi dari Angkatan Kedirgantaraan Rusia telah dikerahkan ke lokasi kejadian untuk menyelidiki penyebab kecelakaan.

Tu-95, pesawat rancangan era Soviet yang pertama kali terbang pada tahun 1952, hingga kini masih memegang rekor sebagai pesawat turboprop produksi tercepat di dunia. Pengebom strategis jarak jauh ini telah digunakan secara luas oleh Rusia untuk meluncurkan rudal jelajah Kh-101 ke berbagai sasaran di Ukraina selama konflik berlangsung.

Pesawat-pesawat pengebom tersebut merupakan bagian dari triad nuklir Rusia dan mampu membawa rudal dengan hulu ledak termonuklir.

(Rahman Asmardika)

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