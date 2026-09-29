Zelensky: Ada 8.000 Tentara Korut di Rusia, 10.000 Lagi Siap Dikerahkan

KYIV — Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengklaim bahwa lebih dari 8.000 tentara Korea Utara kini ditempatkan di wilayah Rusia. Dia juga memperingatkan bahwa persiapan sedang dilakukan secara aktif untuk mengerahkan tambahan 10.000 personel.

Mengutip "data baru" terkait integrasi militer Pyongyang dengan Moskow, Zelensky menyatakan bahwa pasukan tambahan Korea Utara sedang "dipilih untuk menjalani pelatihan dan kemudian dikerahkan ke Rusia."

Pernyataan ini muncul setelah pemimpin Ukraina tersebut memperingatkan pada bulan Agustus bahwa hingga 50.000 tentara Korea Utara pada akhirnya dapat dikerahkan untuk bertempur bagi militer Rusia, yang mendorong Kyiv untuk mendesak Korea Selatan agar memberikan bantuan pertahanan udara.

Pada Juli, Seoul berkomitmen memberikan paket bantuan non-mematikan senilai 100 juta dolar AS kepada Ukraina.

Persenjataan Pyongyang

Pernyataan Zelensky muncul menyusul ketegangan diplomatik antara Seoul dan Kyiv terkait pengungkapan publik yang dilakukannya pekan lalu, yang mengonfirmasi bahwa pasukan Ukraina telah menyerahkan dua tentara Korea Utara yang tertangkap kepada Korea Selatan.