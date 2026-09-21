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Kemlu Pantau Serangan Rusia-Ukraina, 1.405 WNI Dipastikan Aman

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |18:30 WIB
Kemlu Pantau Serangan Rusia-Ukraina, 1.405 WNI Dipastikan Aman
Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah (foto: Okezone)
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JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui KBRI Kyiv dan KBRI Moskow, terus memantau perkembangan situasi keamanan di Rusia dan Ukraina menyusul peningkatan intensitas serangan udara dalam beberapa hari terakhir.

Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah mengatakan, serangan Ukraina terhadap sejumlah sasaran di wilayah Moskow pada 19-20 September 2026 berpotensi diikuti peningkatan serangan balasan Rusia terhadap sejumlah wilayah di Ukraina.

"Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kyiv dan KBRI Moskow terus memantau secara saksama perkembangan situasi keamanan di Rusia dan Ukraina, khususnya menyusul peningkatan intensitas serangan udara dalam beberapa hari terakhir," kata Heni Hamidah dalam keterangannya, Senin (21/9/2026).

Berdasarkan pengamatan KBRI Kyiv dan informasi dari otoritas setempat, terdapat peningkatan frekuensi serangan drone Rusia di sejumlah wilayah Ukraina, termasuk Kyiv dan Odesa, serta jalur utama menuju perbatasan Polandia seperti Zhytomyr dan Rivne.

Rusia pada 21 September 2026 juga melaporkan serangan drone terhadap sejumlah fasilitas yang diklaim terkait kepentingan militer dan logistik Ukraina. Otoritas Ukraina melakukan penyesuaian operasional di sejumlah titik perlintasan perbatasan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi serangan.

 

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Topik Artikel :
Kemlu RI Rusia WNI Ukraina
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