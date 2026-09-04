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Prabowo Tiba di Tanah Air Usai Tuntaskan Kunjungan ke Vladivostok Rusia

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |07:18 WIB
Prabowo Tiba di Tanah Air Usai Tuntaskan Kunjungan ke Vladivostok Rusia
Presiden Prabowo Subianto tiba di Tanah Air usai dari Rusia (foto: Biro Pers Kepresidenan)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto tiba di Tanah Air pada Jumat (4/9/2026), dini hari setelah merampungkan kunjungan ke Rusia. Presiden Prabowo memenuhi undangan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin untuk hadir sebagai tamu kehormatan utama pada Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Far Eastern Federal University (FEFU), Vladivostok.

Pesawat yang membawa Prabowo dan rombongan mendarat di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta sekitar pukul 03.00 WIB. Di bawah tangga pesawat, tampak menyambut kedatangan Presiden yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Selama berada di Vladivostok, Prabowo menjalani sejumlah agenda penting, termasuk pertemuan bilateral dengan Presiden Vladimir Putin. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Putin menyebut Indonesia merupakan mitra kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.

Selain itu, Prabowo juga menyampaikan pidato pada EEF ke-11 sebagai tamu kehormatan utama. Dalam forum yang mempertemukan para pemimpin pemerintahan, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan ekonomi tersebut, Presiden menyampaikan pandangan Indonesia mengenai peluang kerja sama dengan Rusia dan kawasan Eurasia.

 

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