Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Indonesia Gerbang Menuju 680 Juta Penduduk ASEAN

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |12:05 WIB
Prabowo: Indonesia Gerbang Menuju 680 Juta Penduduk ASEAN
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi strategis Indonesia sebagai gerbang bagi dunia usaha Eurasia menuju pasar Asia Tenggara yang berpenduduk sekitar 680 juta jiwa.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menjadi tamu kehormatan utama dan menyampaikan pidato dalam Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Vladivostok, Rusia, Kamis (3/9/2026).

“Bagi dunia usaha Eurasia, Indonesia merupakan pintu masuk alami ke ASEAN. Kami adalah pasar terbesar di kawasan dan merupakan gerbang menuju 680 juta penduduk ASEAN,” kata Prabowo.

Prabowo menjelaskan bahwa posisi Indonesia tersebut menjadi salah satu kekuatan penting dalam mempererat hubungan ekonomi antara Indonesia, Rusia, dan negara-negara anggota Eurasian Economic Union (EAEU).

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia dan Rusia memiliki kekuatan ekonomi yang saling melengkapi. Rusia memiliki keunggulan di bidang gandum, pupuk, energi, ilmu pengetahuan, dan teknik maju.

Sementara itu, Indonesia memiliki minyak sawit, perikanan, kopi, karet, tekstil, furnitur, barang konsumsi, serta angkatan kerja yang muda.

“Satu sisi memiliki kekuatan yang dapat menjawab kebutuhan sisi lainnya. Inilah fondasi perdagangan yang adil dan berkelanjutan,” ujar Prabowo.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/337/3240053//presiden_prabowo_subianto-3QvA_large.jpg
Prabowo Dorong Dibuka Penerbangan hingga Pelayaran Langsung Indonesia-Rusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/337/3240041//presiden_prabowo_subianto-QMFJ_large.jpeg
Prabowo Tiba di Tanah Air Usai Tuntaskan Kunjungan ke Vladivostok Rusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/337/3239994//presiden_prabowo_subianto-jOVv_large.jpg
Prabowo Tegaskan Nonblok, Putin Soroti Posisi Strategis Indonesia di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/337/3239988//presiden_prabowo_subianto-aFVR_large.jpg
Prabowo Dapat 8 Kali Tepuk Tangan saat Pidato di Vladivostok Rusia, Ini Momen-momennya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/337/3239970//prabowo-Xg2e_large.jpg
Prabowo: Pembangunan Tak Boleh Hanya Berikan Manfaat Segelintir Pihak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/337/3239942//prabowo-Tkj4_large.jpg
Pidato Depan Putin, Prabowo: Asia Tenggara Tak Selalu Damai, tapi Pilih Konsultasi daripada Konfrontasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement