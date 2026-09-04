Prabowo: Indonesia Gerbang Menuju 680 Juta Penduduk ASEAN

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi strategis Indonesia sebagai gerbang bagi dunia usaha Eurasia menuju pasar Asia Tenggara yang berpenduduk sekitar 680 juta jiwa.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menjadi tamu kehormatan utama dan menyampaikan pidato dalam Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Vladivostok, Rusia, Kamis (3/9/2026).

“Bagi dunia usaha Eurasia, Indonesia merupakan pintu masuk alami ke ASEAN. Kami adalah pasar terbesar di kawasan dan merupakan gerbang menuju 680 juta penduduk ASEAN,” kata Prabowo.

Prabowo menjelaskan bahwa posisi Indonesia tersebut menjadi salah satu kekuatan penting dalam mempererat hubungan ekonomi antara Indonesia, Rusia, dan negara-negara anggota Eurasian Economic Union (EAEU).

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia dan Rusia memiliki kekuatan ekonomi yang saling melengkapi. Rusia memiliki keunggulan di bidang gandum, pupuk, energi, ilmu pengetahuan, dan teknik maju.

Sementara itu, Indonesia memiliki minyak sawit, perikanan, kopi, karet, tekstil, furnitur, barang konsumsi, serta angkatan kerja yang muda.

“Satu sisi memiliki kekuatan yang dapat menjawab kebutuhan sisi lainnya. Inilah fondasi perdagangan yang adil dan berkelanjutan,” ujar Prabowo.