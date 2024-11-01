AS Sebut Ada 8.000 Tentara Korut Saat Ini Berperang di Rusia

PBB - Amerika Serikat (AS) telah menerima informasi yang menunjukkan bahwa "saat ini" terdapat 8.000 tentara Korea Utara di wilayah Kursk Rusia, kata wakil Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood kepada Dewan Keamanan pada Kamis, (31/10/2024).

"Saya memiliki pertanyaan yang sangat terhormat untuk kolega Rusia saya: Apakah Rusia masih berpendapat bahwa tidak ada pasukan DPRK di Rusia?" kata Wood, mengacu pada nama resmi Korea Utara: Republik Rakyat Demokratik Korea.

Perwakilan Rusia di Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 orang saat itu tidak menanggapi Wood. Moskow tidak membantah atau secara langsung mengonfirmasi keberadaan pasukan Korea Utara. Setelah penyangkalan awal, Korea Utara kemudian membela gagasan pengerahan pasukan karena sejalan dengan hukum internasional.

Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022. Pada Agustus tahun ini, pasukan Ukraina berjuang memasuki wilayah perbatasan Rusia di Kursk, tempat mereka terus menguasai wilayah.

AS, Inggris, Korea Selatan, Ukraina, dan negara-negara lain menuduh Rusia melanggar resolusi PBB dan Piagam PBB dengan mengerahkan pasukan dari Korea Utara, yang telah lama berada di bawah sanksi PBB yang bertujuan menghentikan pengembangan senjata nuklir dan rudal balistik Pyongyang.

Ukraina pada Rabu, (30/10/2024) menunjuk tiga jenderal Korea Utara yang katanya akan mendampingi pasukan negara Asia itu di Rusia.

AS dan China juga berselisih pendapat di Dewan Keamanan pada Kamis atas tuduhan Washington bahwa Beijing memberikan dukungan berskala besar untuk basis industri pertahanan Rusia.