Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

AS Sebut Ada 8.000 Tentara Korut Saat Ini Berperang di Rusia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |19:41 WIB
AS Sebut Ada 8.000 Tentara Korut Saat Ini Berperang di Rusia
Tentara Korea Utara. (Foto: Reuters)
A
A
A

PBB - Amerika Serikat (AS) telah menerima informasi yang menunjukkan bahwa "saat ini" terdapat 8.000 tentara Korea Utara di wilayah Kursk Rusia, kata wakil Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood kepada Dewan Keamanan pada Kamis, (31/10/2024).

"Saya memiliki pertanyaan yang sangat terhormat untuk kolega Rusia saya: Apakah Rusia masih berpendapat bahwa tidak ada pasukan DPRK di Rusia?" kata Wood, mengacu pada nama resmi Korea Utara: Republik Rakyat Demokratik Korea.

Perwakilan Rusia di Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 orang saat itu tidak menanggapi Wood. Moskow tidak membantah atau secara langsung mengonfirmasi keberadaan pasukan Korea Utara. Setelah penyangkalan awal, Korea Utara kemudian membela gagasan pengerahan pasukan karena sejalan dengan hukum internasional.

Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022. Pada Agustus tahun ini, pasukan Ukraina berjuang memasuki wilayah perbatasan Rusia di Kursk, tempat mereka terus menguasai wilayah.

AS, Inggris, Korea Selatan, Ukraina, dan negara-negara lain menuduh Rusia melanggar resolusi PBB dan Piagam PBB dengan mengerahkan pasukan dari Korea Utara, yang telah lama berada di bawah sanksi PBB yang bertujuan menghentikan pengembangan senjata nuklir dan rudal balistik Pyongyang.

Ukraina pada Rabu, (30/10/2024) menunjuk tiga jenderal Korea Utara yang katanya akan mendampingi pasukan negara Asia itu di Rusia.

AS dan China juga berselisih pendapat di Dewan Keamanan pada Kamis atas tuduhan Washington bahwa Beijing memberikan dukungan berskala besar untuk basis industri pertahanan Rusia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/18/3182252//tentara_rusia-eMPZ_large.jpg
Ukraina Ungkap Ribuan Warga dari 36 Negara Afrika Bertempur untuk Rusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/18/3182222//gaza-lrtU_large.jpg
Intelijen AS Temukan Pengacara Israel Ingatkan Adanya Bukti Kejahatan Perang di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/18/3182060//paramiliter_rsf_merebut_markas_tentara_sudan_di_al_fashir-I0C2_large.jpg
Paramiliter RSF Sudan Setujui Usulan Gencatan Senjata dari AS dan Negara Arab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/18/3181939//bendera_kazakhstan-yv0A_large.jpg
Donald Trump: Kazakhstan Akan Bergabung dengan Perjanjian Abraham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/18/3181728//ghazala_hashmi-jobR_large.jpg
Ghazala Hashmi Cetak Sejarah di Pemilu AS, Jadi Muslimah Pertama Jabat Wakil Gubernur Virginia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/18/3181675//presiden_rusia_vladimir_putin-Rru8_large.JPG
Putin Perintahkan Penyusunan Proposal Uji Coba Nuklir Rusia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement