Kim Jong-un Kirim 12.000 Tentara Korut untuk Bantu Pasukan Rusia

SEOUL – Korea Utara mengirim puluhan ribu tentaranya untuk membantu Rusia dalam perang di Ukraina, menurut laporan agen intelijen Korea Selatan. Laporan itu muncul di saat Seoul memperingatkan adanya “ancaman keamanan serius” dari negara tetangganya tersebut.

Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa dia yakin 10.000 tentara Korea Utara bisa bergabung dalam perang bersama pasukan Rusia, berdasarkan laporan intelijen.

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyerukan diadakannya pertemuan keamanan pada Jumat, (18/10/2024) dan mengatakan masyarakat internasional harus menanggapinya dengan “segala cara yang ada.”

Menurut agen mata-mata tersebut, 1.500 tentara telah tiba di Rusia dan sumber anonim mengatakan kepada media Korea Selatan bahwa jumlah akhir bisa mendekati 12.000.

Hal ini terjadi ketika semakin banyak bukti bahwa Korea Utara memasok amunisi ke Rusia, seperti yang baru-baru ini ditunjukkan dengan ditemukannya sebuah rudal di wilayah Poltava, Ukraina.

Moskow dan Pyongyang juga telah memperdalam kerja sama mereka dalam beberapa bulan terakhir. Pekan lalu, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyapa Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari ulang tahunnya, dan menyebutnya sebagai “kawan terdekatnya.”

“(Para peserta) memutuskan untuk tidak mengabaikan situasi ini dan bersama-sama menanggapinya dengan komunitas internasional menggunakan segala cara yang tersedia,” katanya, sebagaimana dilansir BBC.

Tuduhan dari Badan Intelijen Nasional (NIS) muncul beberapa hari setelah sumber intelijen militer Ukraina mengatakan bahwa tentara Rusia sedang membentuk unit Korea Utara.

Pada Kamis, (17/10/2024) kepala mata-mata Ukraina Kyrylo Budanov mengklaim bahwa ada hampir 11.000 tentara infanteri Korea Utara yang berlatih di Rusia timur untuk berperang di Ukraina.